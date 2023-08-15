Неймар получит бонусы после переезда в СА и даже сможет нарушать закон
Footmercato: "Аль-Хиляль" будет платить Неймару 500 млн евро за рекламу СА
Бразилец Неймар получит множество бонусов после перехода в "Аль-Хиляль" из ПСЖ. По данным Footmercato, в частности, за рекламу Саудовской Аравии в соцсетях ему положены выплаты в размере 500 тысяч евро за каждое сообщение.
Кроме того, клуб предоставит ему частный самолёт и большой дом с прислугой, где ему разрешат жить с девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака, несмотря на то что в целом по стране это запрещено.
А за каждую победу "Аль-Хиляль" будет выплачивать Неймару по 80 тысяч евро.
Ранее Лайф рассказывал, что возможный будущий партнёр Неймара Малком, перешедший в "Аль-Хиляль" из "Зенита" за рекордные для России 60 миллионов евро, оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии. Всего в четырёх матчах за клуб у него уже пять мячей.
Twitter / Neymar Jr