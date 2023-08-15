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15 августа, 02:41

Неймар получит бонусы после переезда в СА и даже сможет нарушать закон

Footmercato: "Аль-Хиляль" будет платить Неймару 500 млн евро за рекламу СА

Бразилец Неймар получит множество бонусов после перехода в "Аль-Хиляль" из ПСЖ. По данным Footmercato, в частности, за рекламу Саудовской Аравии в соцсетях ему положены выплаты в размере 500 тысяч евро за каждое сообщение.

Кроме того, клуб предоставит ему частный самолёт и большой дом с прислугой, где ему разрешат жить с девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака, несмотря на то что в целом по стране это запрещено.

Неймар может заработать €160 млн в "Аль-Хиляле"

Неймар может заработать €160 млн в "Аль-Хиляле"

А за каждую победу "Аль-Хиляль" будет выплачивать Неймару по 80 тысяч евро.

Ранее Лайф рассказывал, что возможный будущий партнёр Неймара Малком, перешедший в "Аль-Хиляль" из "Зенита" за рекордные для России 60 миллионов евро, оформил хет-трик в первом туре чемпионата Саудовской Аравии. Всего в четырёх матчах за клуб у него уже пять мячей.

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Twitter / Neymar Jr

Артур Лапсаков
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