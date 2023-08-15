Неймар получит бонусы после переезда в СА и даже сможет нарушать закон

Бразилец Неймар получит множество бонусов после перехода в "Аль-Хиляль" из ПСЖ. По данным Footmercato, в частности, за рекламу Саудовской Аравии в соцсетях ему положены выплаты в размере 500 тысяч евро за каждое сообщение.

Кроме того, клуб предоставит ему частный самолёт и большой дом с прислугой, где ему разрешат жить с девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака, несмотря на то что в целом по стране это запрещено.

А за каждую победу "Аль-Хиляль" будет выплачивать Неймару по 80 тысяч евро.