Неймар может заработать €160 млн в "Аль-Хиляле"
L'Equipe: Неймар заработает 160 млн евро за два сезона, перейдя в "Аль-Хиляль"
Неймар. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Neymar Jr.
Форвард французского ПСЖ бразилец Неймар может заработать 160 миллионов евро за два сезона, если состоится его трансфер в футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом говорится в материале французской газеты L'Equipe.
По словам источника издания, игрок уже согласовал с арабским клубом условия контракта. Дело за малым: о трансфере игрока должны договориться "Аль-Хиляль" и ПСЖ.
В конце мая Лайф писал о том, что Неймар, выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен", отказался от предложения футбольного клуба из Саудовской Аравии. Тогда, по информации Foot Mercato, бразильский нападающий не принял предложения с годовой зарплатой в размере 400 миллионов евро.