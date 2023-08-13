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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 15:46

Неймар может заработать €160 млн в "Аль-Хиляле"

L'Equipe: Неймар заработает 160 млн евро за два сезона, перейдя в "Аль-Хиляль"

Неймар. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Neymar Jr.

Неймар. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Neymar Jr.

Форвард французского ПСЖ бразилец Неймар может заработать 160 миллионов евро за два сезона, если состоится его трансфер в футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом говорится в материале французской газеты L'Equipe.

По словам источника издания, игрок уже согласовал с арабским клубом условия контракта. Дело за малым: о трансфере игрока должны договориться "Аль-Хиляль" и ПСЖ.

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В конце мая Лайф писал о том, что Неймар, выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен", отказался от предложения футбольного клуба из Саудовской Аравии. Тогда, по информации Foot Mercato, бразильский нападающий не принял предложения с годовой зарплатой в размере 400 миллионов евро.

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Юрий Лысенко
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