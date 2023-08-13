Неймар может заработать €160 млн в "Аль-Хиляле"

Форвард французского ПСЖ бразилец Неймар может заработать 160 миллионов евро за два сезона, если состоится его трансфер в футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом говорится в материале французской газеты L'Equipe.

По словам источника издания, игрок уже согласовал с арабским клубом условия контракта. Дело за малым: о трансфере игрока должны договориться "Аль-Хиляль" и ПСЖ.