Неймар отказался от зарплаты 400 млн евро в клубе из Саудовской Аравии
Футболист Неймар, выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен", отказался от предложения футбольного клуба из Саудовской Аравии.
По информации Foot Mercato, бразильский нападающий не принял предложения с годовой зарплатой в размере 400 миллионов евро, он планирует продолжать играть в Европе. Среди возможных вариантов перехода называется "Манчестер Юнайтед". Его может купить катарская инвестиционная компания QSI.
Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года и имеет контракт с клубом до 2025-го. В нынешнем сезоне бразильский футболист провёл 29 матчей и забил 18 мячей.
Ранее Лайф писал о том, что нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди ждут ребёнка.
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