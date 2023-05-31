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31 мая, 10:26

Неймар отказался от зарплаты 400 млн евро в клубе из Саудовской Аравии

Футболист Неймар, выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен", отказался от предложения футбольного клуба из Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, бразильский нападающий не принял предложения с годовой зарплатой в размере 400 миллионов евро, он планирует продолжать играть в Европе. Среди возможных вариантов перехода называется "Манчестер Юнайтед". Его может купить катарская инвестиционная компания QSI.

Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года и имеет контракт с клубом до 2025-го. В нынешнем сезоне бразильский футболист провёл 29 матчей и забил 18 мячей.

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Ранее Лайф писал о том, что нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди ждут ребёнка.

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Getty Images / Sylvain Lefevre

Илья Суриков
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