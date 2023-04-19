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19 апреля, 11:04

Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди ждут ребёнка

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjrsiteoficial</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjrsiteoficial

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди ждут ребёнка. Модель опубликовала на своей странице в соцсети соответствующие фото.

На снимках Неймар держит руку на животе девушки, прикладывает к нему ухо и целует. Модель написала, что ребёнок придёт в прекрасную семью, которая уже очень любит его.

"Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твоё появление, и знание того, что ты здесь, чтобы увенчать нашу любовь, делает наши дни намного счастливее", — написала она.

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У Неймара есть сын от бывшей девушки Каролины Дантас. Будущий ребёнок от Бьянкарди будет у пары первым.

Ранее Лайф сообщал о том, что футболист Неймар проиграл огромную сумму в результате онлайн-ставок и "разревелся" в прямом эфире.

Илья Суриков
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