Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди ждут ребёнка

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди ждут ребёнка. Модель опубликовала на своей странице в соцсети соответствующие фото.

На снимках Неймар держит руку на животе девушки, прикладывает к нему ухо и целует. Модель написала, что ребёнок придёт в прекрасную семью, которая уже очень любит его.

"Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твоё появление, и знание того, что ты здесь, чтобы увенчать нашу любовь, делает наши дни намного счастливее", — написала она.

У Неймара есть сын от бывшей девушки Каролины Дантас. Будущий ребёнок от Бьянкарди будет у пары первым.