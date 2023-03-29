Неймар проиграл миллион евро на ставках и "разревелся" в прямом эфире
Неймар проиграл миллион евро в онлайн-казино и "расплакался" в прямом эфире. Обложка © twitter / thats_clever_
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар проиграл огромную сумму в результате онлайн-ставок и "разревелся" в прямом эфире.
Неймар проиграл миллион евро в онлайн-казино и "расплакался" в прямом эфире. Видео © twitter / thats_clever_
Спортсмен устроил видеострим, где транслировалась его игра в онлайн-казино. В итоге за два часа нападающий проиграл один миллион евро. Судя по всему, Неймар с иронией воспринял поражение: он сделал вид, что плачет, и наложил на видео фрагмент музыкальной темы из кинофильма "Титаник".
Ранее российская певица Лолита Милявская призналась, что некоторое время играла в казино. Артистка рассказала, что проиграла там в сумме 1,7 миллиона долларов (более 131 миллиона рублей). Это случилось не разом, а за всё время азартного увлечения.