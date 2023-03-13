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13 марта, 09:00

В РФ призвали заблокировать Twitch-каналы Киевстонера и Гусейна Гасанова за рекламу казино

Лига безопасного Интернета опубликовала новый список из 24 блогеров, которые рекламируют онлайн-казино. В перечень включили и Альберта Васильева, известного как Киевстонер. Организация призвала Роскомнадзор и ФНС России заблокировать соответствующие каналы на сервисе Twitch.

"В связи с выходом списка сегодня Лига безопасного Интернета направила обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента на территории России", — написала в телеграм-канале директор организации Екатерина Мизулина.

Вместе с тем лига направила в Роскомнадзор и ФНС повторные письма по семи блогерам, которые были ранее замечены в данной деятельности. Организация призвала ведомства обратить на них особое внимание. Речь идёт в том числе о таких блогерах, как Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай. Мизулина подчеркнула, что работа в этом направлении продолжается.

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Напомним, 17 февраля ЛБИ призвала привлечь блогеров к уголовной ответственности за рекламу казино. В первый список вошли 15 блогеров, среди которых Егор Крид, Илья Мэддисон, Юрий Хованский и Андрей (Mellstroy) Бурим. Кстати, канал последнего стримера заблокирован на платформе Trovo. В тот же день РКН заявил о готовности обсудить полную блокировку Twitch в России. Комментируя это Лайфу, Мизулина сообщила, что многие пользователи жалуются на стримы, где собираются средства для ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Aleksandr Gusev

Светлана Оперук
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