В РФ призвали заблокировать Twitch-каналы Киевстонера и Гусейна Гасанова за рекламу казино

Лига безопасного Интернета опубликовала новый список из 24 блогеров, которые рекламируют онлайн-казино. В перечень включили и Альберта Васильева, известного как Киевстонер. Организация призвала Роскомнадзор и ФНС России заблокировать соответствующие каналы на сервисе Twitch.

"В связи с выходом списка сегодня Лига безопасного Интернета направила обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента на территории России", — написала в телеграм-канале директор организации Екатерина Мизулина.

Вместе с тем лига направила в Роскомнадзор и ФНС повторные письма по семи блогерам, которые были ранее замечены в данной деятельности. Организация призвала ведомства обратить на них особое внимание. Речь идёт в том числе о таких блогерах, как Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай. Мизулина подчеркнула, что работа в этом направлении продолжается.