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22 февраля, 22:36

Платформа Trovo заблокировала канал стримера Mellstroy за азартные игры

Стриминговая площадка Trovo навсегда заблокировала канал Андрея Бурима, известного как Mellstroy, из-за трансляции азартных игр.

Ранее стало известно, что Mellstroy попал в список Лиги безопасного Интернета. Всего в нём оказалось 15 блогеров, которых предлагается привлечь к ответственности за незаконную рекламу.

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Напомним, в декабре 2022 года глава лиги Екатерина Мизулина сообщила о проведении массового интернет-рейда по блогерам: их поголовно будут проверять на рекламу запрещённых веществ. А всё из-за стрима Некоглая (Николай Лебедев), который уже из Молдавии прорекламировал магазин по продаже наркотиков.

Обложка ©

VK / Андрей Бурим

Юлия Коновалова
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