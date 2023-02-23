Платформа Trovo заблокировала канал стримера Mellstroy за азартные игры

Ранее стало известно, что Mellstroy попал в список Лиги безопасного Интернета . Всего в нём оказалось 15 блогеров, которых предлагается привлечь к ответственности за незаконную рекламу.

В РФ призвали привлечь Крида и Хованского к уголовной ответственности за рекламу казино

Напомним, в декабре 2022 года глава лиги Екатерина Мизулина сообщила о проведении массового интернет-рейда по блогерам: их поголовно будут проверять на рекламу запрещённых веществ. А всё из-за стрима Некоглая (Николай Лебедев), который уже из Молдавии прорекламировал магазин по продаже наркотиков.