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17 февраля, 15:53

Мизулина прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой Twitch в России

Мизулина: Говорить о введении мер технического характера в отношении Twitch пока рано

Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой сервиса Twitch на территории России. Она отметила, что вопросов к распространению "опасной информации" на данной площадке в последние полгода появилось очень много. В частности, многие пользователи жалуются на стримы, где собираются средства для ВСУ.

"Я думаю, что этот вопрос требует серьёзного обсуждения с участием органов власти, общественности, экспертов из IT-отрасли, стримеров. Мы проведём отдельное обсуждение этой темы на площадке Форума безопасного Интернета 27 апреля, где одна из секций посвящена как раз этому вопросу", — сказала Мизулина.

При этом она подчеркнула, что, по сравнению с другими иностранными площадками, такими как, например, YouTube, Twitch реагирует на обращения Роскомнадзора. В связи с этим Мизулина считает, что говорить о введении мер технического характера в отношении сервиса пока рано. Тем не менее Лига безопасного Интернета будет продолжать мониторинг распространения контента на Twitch.

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Ранее стало известно, что Роскомнадзор готов обсудить полную блокировку Twitch в России. По словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгения Зайцева, к подобным решениям следует подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, существующие для российских блогеров, которые пользуются данной платформой.

Обложка ©

Freepik / katemangostar

Ольга Годуненко
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