Мизулина прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой Twitch в России

Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой сервиса Twitch на территории России. Она отметила, что вопросов к распространению "опасной информации" на данной площадке в последние полгода появилось очень много. В частности, многие пользователи жалуются на стримы, где собираются средства для ВСУ.

"Я думаю, что этот вопрос требует серьёзного обсуждения с участием органов власти, общественности, экспертов из IT-отрасли, стримеров. Мы проведём отдельное обсуждение этой темы на площадке Форума безопасного Интернета 27 апреля, где одна из секций посвящена как раз этому вопросу", — сказала Мизулина.

При этом она подчеркнула, что, по сравнению с другими иностранными площадками, такими как, например, YouTube, Twitch реагирует на обращения Роскомнадзора. В связи с этим Мизулина считает, что говорить о введении мер технического характера в отношении сервиса пока рано. Тем не менее Лига безопасного Интернета будет продолжать мониторинг распространения контента на Twitch.