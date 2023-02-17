Мизулина прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой Twitch в России
Мизулина: Говорить о введении мер технического характера в отношении Twitch пока рано
Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в беседе с Лайфом прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой сервиса Twitch на территории России. Она отметила, что вопросов к распространению "опасной информации" на данной площадке в последние полгода появилось очень много. В частности, многие пользователи жалуются на стримы, где собираются средства для ВСУ.
"Я думаю, что этот вопрос требует серьёзного обсуждения с участием органов власти, общественности, экспертов из IT-отрасли, стримеров. Мы проведём отдельное обсуждение этой темы на площадке Форума безопасного Интернета 27 апреля, где одна из секций посвящена как раз этому вопросу", — сказала Мизулина.
При этом она подчеркнула, что, по сравнению с другими иностранными площадками, такими как, например, YouTube, Twitch реагирует на обращения Роскомнадзора. В связи с этим Мизулина считает, что говорить о введении мер технического характера в отношении сервиса пока рано. Тем не менее Лига безопасного Интернета будет продолжать мониторинг распространения контента на Twitch.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор готов обсудить полную блокировку Twitch в России. По словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгения Зайцева, к подобным решениям следует подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, существующие для российских блогеров, которые пользуются данной платформой.
Freepik / katemangostar