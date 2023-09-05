Есть даже кухня: Аргентинский футболист купил себе самый дорогой автомобиль в мире

30-летний аргентинский нападающий турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире — Rolls-Royce Boat Tail , который выпущен всего в трёх экземплярах. Об этом сообщает L’Equipe.

Стоимость такого "роллс-ройса" оценивается в 26 миллионов евро. Двумя другими владельцами авто являются промышленник, разбогатевший на добыче жемчуга, и рэпер Jay-Z. Каждая машина укомплектована и настроена лично под владельца. Авто Икарди оснащено 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Салон выполнен в стиле яхты, а внутри есть даже кухня и портативный холодильник для шампанского.