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5 сентября, 16:27

Есть даже кухня: Аргентинский футболист купил себе самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий "Галатасарая" Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за €26 млн

<p>Аргентинский футболист Мауро Икарди. Обложка © Getty Images / Seskim Photo / MB Media</p>

Аргентинский футболист Мауро Икарди. Обложка © Getty Images / Seskim Photo / MB Media

30-летний аргентинский нападающий турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире — Rolls-Royce Boat Tail, который выпущен всего в трёх экземплярах. Об этом сообщает L’Equipe.

Один из трёх самых дорогих автомобилей в мире Rolls-Royce Boat Tail. Фото © Wikipedia / pelican-actor

Один из трёх самых дорогих автомобилей в мире Rolls-Royce Boat Tail. Фото © Wikipedia / pelican-actor

Стоимость такого "роллс-ройса" оценивается в 26 миллионов евро. Двумя другими владельцами авто являются промышленник, разбогатевший на добыче жемчуга, и рэпер Jay-Z. Каждая машина укомплектована и настроена лично под владельца. Авто Икарди оснащено 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Салон выполнен в стиле яхты, а внутри есть даже кухня и портативный холодильник для шампанского.

Один из трёх самых дорогих автомобилей в мире Rolls-Royce Boat Tail. Фото © Getty Images / Jeff Spicer

Один из трёх самых дорогих автомобилей в мире Rolls-Royce Boat Tail. Фото © Getty Images / Jeff Spicer

Ранее Икарди, спасая брак, переписал все доходы и активы на жену-порноактрису Ванду Нару. Позже её заподозрили в измене с игроком "Спартака" Кейта Бальде.

Никита Никонов
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