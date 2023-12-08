Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в особо охраняемой "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке, пишет Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака. На опубликованных в Сети видео — сами хлопки и работа американских систем противоракетной обороны.

По данным портала, по зданию дипмиссии выпустили несколько ракет. В самом посольстве, расположенном в центре столицы Ирака, сработали сирены воздушной тревоги. О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.