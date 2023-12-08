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8 декабря, 05:53

Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке

Посольство США в особо охраняемой "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке, пишет Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака. На опубликованных в Сети видео — сами хлопки и работа американских систем противоракетной обороны.

Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке. Видео © X (ранее Twitter) / Mario Nawfal / Khalid . a . shelwan / The Cradle

По данным портала, по зданию дипмиссии выпустили несколько ракет. В самом посольстве, расположенном в центре столицы Ирака, сработали сирены воздушной тревоги. О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

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Ранее в Красном море обстреляли американский эсминец Carney и несколько торговых судов. Огонь вёлся с территории Йемена. По данным Al Jazeera, никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия, поданный торговым судном.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / Khalid . a . shelwan / Mario Nawfal

Матвей Константинов
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