Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу
Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке
Посольство США в особо охраняемой "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке, пишет Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака. На опубликованных в Сети видео — сами хлопки и работа американских систем противоракетной обороны.
Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке. Видео © X (ранее Twitter) / Mario Nawfal / Khalid . a . shelwan / The Cradle
По данным портала, по зданию дипмиссии выпустили несколько ракет. В самом посольстве, расположенном в центре столицы Ирака, сработали сирены воздушной тревоги. О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.
Ранее в Красном море обстреляли американский эсминец Carney и несколько торговых судов. Огонь вёлся с территории Йемена. По данным Al Jazeera, никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия, поданный торговым судном.
X (ранее Twitter) / Khalid . a . shelwan / Mario Nawfal