По военной базе США в Ираке ударили 20 ракетами

Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, используемая силами коалиции под командованием США, подверглась атаке 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По информации издания, обстрел был произведён иракскими шиитскими военными группами. Иракские силы безопасности сейчас прочёсывают местность, откуда, предположительно, был произведён ракетный залп в сторону военной базы. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не приводится.