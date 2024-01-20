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20 января, 15:02

По военной базе США в Ираке ударили 20 ракетами

Al Hadath: В Ираке атаковали военную базу сил коалиции США 20 ракетами

Военная база сил коалиции США в Ираке атакована 20 ракетами. Обложка © X / VuiVuil23103079

Военная база сил коалиции США в Ираке атакована 20 ракетами. Обложка © X / VuiVuil23103079

Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, используемая силами коалиции под командованием США, подверглась атаке 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Военная база сил коалиции США в Ираке атакована 20 ракетами. Видео © X / VuiVuil23103079

По информации издания, обстрел был произведён иракскими шиитскими военными группами. Иракские силы безопасности сейчас прочёсывают местность, откуда, предположительно, был произведён ракетный залп в сторону военной базы. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не приводится.

На Совбезе ООН поднимут тему атаки Ирана на "шпионские центры" США и Израиля в Ираке
На Совбезе ООН поднимут тему атаки Ирана на "шпионские центры" США и Израиля в Ираке

А ранее Лайф писал, что в ночь на 16 января КСИР нанёс удары по объектам, которые находятся около американского консульства в Эрбиле. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки "шпионских центров" США и Израиля в соседней республике осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране. Белый дом же назвал удары КСИР по Ираку "безрассудными и неточными".

Дарья Нарыкова
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