На Совбезе ООН поднимут тему атаки Ирана на "шпионские центры" США и Израиля в Ираке

В Министерстве иностранных дел Ирака прокомментировали обстрел Эрбиля Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Представители МИД заявили, что атака является агрессией против суверенитета иракского народа. В ходе обстрела, по информации министерства, пострадало гражданское население.

Обстрел международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X / ابو علي العمراني

"Правительство считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона", — передаёт сообщение МИД издание Reuters.