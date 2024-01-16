На Совбезе ООН поднимут тему атаки Ирана на "шпионские центры" США и Израиля в Ираке
МИД Ирака: Будут приняты все законные меры в ответ на обстрел Эрбиля Ираном
В Министерстве иностранных дел Ирака прокомментировали обстрел Эрбиля Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Представители МИД заявили, что атака является агрессией против суверенитета иракского народа. В ходе обстрела, по информации министерства, пострадало гражданское население.
Обстрел международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X / ابو علي العمراني
"Правительство считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона", — передаёт сообщение МИД издание Reuters.
По информации министерства, Ирак примет "все законные меры". В настоящее время уже организован специальный комитет, который занимается расследованием произошедшего. Правительство Республики подаст жалобу в Совет Безопасности ООН.
Напомним, в ночь на 16 января КСИР нанёс удары по объектам, которые находятся около американского консульства в иракском Эрбиле. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки "шпионских центров" США и Израиля в соседней республике осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране. Белый дом же назвал удары КСИР по Ираку "безрассудными и неточными".
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