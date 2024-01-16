"Ограничены в ресурсах": Политолог объяснил, почему США не готовы воевать с Ираном

США в настоящее время не готовы напрямую воевать с Ираном, поэтому вряд ли противостояние сторон перерастёт в какой-то масштабный конфликт. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Александр Асафов, комментируя ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вблизи американского консульства в Ираке.

Как отметил эксперт, здесь вопрос не в интересе в эскалации, а в возможностях этой эскалации. Несмотря на громкие заявления, очевидно, что и США, и Иран сейчас ограничены в ресурсах. Американцы по своим причинам: и логистическим, и связанным с тем, что это не единственный конфликт в мире, который требует их присутствия.

"Во всём регионе становится достаточно жарко, но, как мне кажется, задача американцев как раз не в эскалации, а в удержании конфликта, например, в пределах Газы и нераспространение его дальше. А он распространяется, потому что открывается окно возможностей. Это понимают и [йеменское движение] "Ансар Аллах", и КСИР. У КСИР, безусловно, есть свежие счёты к американцам, как и у американцев есть желание нанести ещё какой-то больший ущерб", — сказал Асафов.

При этом собеседник Лайфа считает, что вся эта ситуация не перерастёт в крупный конфликт. Вероятно, градус напряжения понизится с окончанием спецоперации Израиля в секторе Газе, потому что это "стержень всех этих действий вокруг и по хуситам в Йемене, и по действиям Ирана, и по сосредоточению всех остальных акторов".