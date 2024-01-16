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16 января, 02:24

Курдский бизнесмен и члены его семьи погибли при атаке КСИР на Эрбиль

Rudaw: При атаке КСИР на Эрбиль погиб курдский бизнесмен Дизайи и члены его семьи

Курдский бизнесмен Пешрав Дизайи. Обложка © t.me / Bellum Acta - Intel, Urgent News and Archives

Курдский бизнесмен Пешрав Дизайи. Обложка © t.me / Bellum Acta - Intel, Urgent News and Archives

В результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по иракскому городу Эрбиль погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи. Об этом рассказал на странице в соцсети X экс-заместитель спикера парламента Курдистана Хемн Хаврами.

"Сегодняшние неоправданные атаки КСИР в Эрбиле были направлены против гражданского населения. Пешрав Дизай и четыре члена его семьи погибли", — написал Хаварами.

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Напомним, что ранее несколько мощных взрывов раздалось в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. К данной воздушной гавани примыкает военная база "Харир", которая используется силами международной коалиции во главе с Америкой. Ответственность за удар взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране.

Оксана Попова
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