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15 января, 22:07

Мощные взрывы прогремели в районе консульства США и аэропорта в иракском Эрбиле

Несколько мощных взрывов раздалось в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Ракеты летят в сторону международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X

По информации агентства Shafaq, рейсы в аэропорту временно приостановлены из-за ракетной атаки, которой подверглись воздушная гавань и расположенное вблизи консульство США. Также известно, что к международному аэропорту примыкает военная база "Харир", которая используется силами международной коалиции во главе с США.

Напомним, что американские базы в Сирии и Ираке подвергаются массированным атакам после обострения палестино-израильского конфликта. Ответственность за нападения берут на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", а также Корпус стражей исламской революции (КСИР). Их причиной называется поддержка Штатами израильской армии.

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Лайф ранее также сообщал о бомбардировках Йемена со стороны США и их союзников, которые начались ночью 12 января. Американский лидер Джо Байден назвал действия Вашингтона оборонительными.

Обложка ©

Getty Images / FPG

Оксана Попова
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