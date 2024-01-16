Мощные взрывы прогремели в районе консульства США и аэропорта в иракском Эрбиле

Несколько мощных взрывов раздалось в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Ракеты летят в сторону международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X

По информации агентства Shafaq, рейсы в аэропорту временно приостановлены из-за ракетной атаки, которой подверглись воздушная гавань и расположенное вблизи консульство США. Также известно, что к международному аэропорту примыкает военная база "Харир", которая используется силами международной коалиции во главе с США.