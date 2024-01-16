Мощные взрывы прогремели в районе консульства США и аэропорта в иракском Эрбиле
Несколько мощных взрывов раздалось в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Ракеты летят в сторону международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X
По информации агентства Shafaq, рейсы в аэропорту временно приостановлены из-за ракетной атаки, которой подверглись воздушная гавань и расположенное вблизи консульство США. Также известно, что к международному аэропорту примыкает военная база "Харир", которая используется силами международной коалиции во главе с США.
Напомним, что американские базы в Сирии и Ираке подвергаются массированным атакам после обострения палестино-израильского конфликта. Ответственность за нападения берут на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", а также Корпус стражей исламской революции (КСИР). Их причиной называется поддержка Штатами израильской армии.
Лайф ранее также сообщал о бомбардировках Йемена со стороны США и их союзников, которые начались ночью 12 января. Американский лидер Джо Байден назвал действия Вашингтона оборонительными.
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