КСИР нанёс ракетный удар по причастным к взрывам в Кермане террористам в Сирии

В Иране сообщили о нанесении ударов по позициям находящихся в Сирии боевиков, которые были причастны к теракту в Кермане. Соответствующее заявление командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) передал телеканал Al Mayadeen.

"Стражи исламской революции выявили местонахождение и уничтожили командиров и боевиков, находящихся на севере Сирии, которые несут ответственность за совершённые в Кермане злодеяния", — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что удары были нанесены по позициям террористов, расположенным в сирийском Идлибе. Там в районе Джебель-эс-Самак рядом с посёлком Харим находится лагерь наёмников запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ*. Военное руководство Ирана считает, что с этой территории американцами на ирано-афганскую границу была переброшена группа боевиков, которые затем оттуда проникли в Керман.