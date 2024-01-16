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16 января, 01:34

КСИР нанёс ракетный удар по причастным к взрывам в Кермане террористам в Сирии

В Иране сообщили о нанесении ударов по позициям находящихся в Сирии боевиков, которые были причастны к теракту в Кермане. Соответствующее заявление командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) передал телеканал Al Mayadeen.

"Стражи исламской революции выявили местонахождение и уничтожили командиров и боевиков, находящихся на севере Сирии, которые несут ответственность за совершённые в Кермане злодеяния", — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что удары были нанесены по позициям террористов, расположенным в сирийском Идлибе. Там в районе Джебель-эс-Самак рядом с посёлком Харим находится лагерь наёмников запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ*. Военное руководство Ирана считает, что с этой территории американцами на ирано-афганскую границу была переброшена группа боевиков, которые затем оттуда проникли в Керман.

В Иране впервые после убийства Сулеймани подняли "флаг мести"
В Иране впервые после убийства Сулеймани подняли "флаг мести"

Ранее Лайф писал, что в Иране свыше 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Местные власти назвали произошедшее терактом. Впоследствии президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с этим событием, а власти Соединённых Штатов поспешили заявить о своей непричастности к этой трагедии.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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