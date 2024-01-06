В Иране впервые после убийства Сулеймани подняли "флаг мести"

В священном для шиитов иранском городе Кум подняли красный "флаг мести" над мечетью Джамкаран. Об этом сообщили местные СМИ.

В прошлый раз этот флаг поднимали в 2020 году, когда был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) Касем Сулеймани. В шиитской традиции это символ несправедливо пролитой крови и призыв отомстить. Флаг сняли после нападения на американские базы в Ираке.