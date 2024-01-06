В Иране впервые после убийства Сулеймани подняли "флаг мести"
Над иранской мечетью Джамкаран после теракта подняли красный "флаг мести"
Красный "флаг мести" над мечетью Джамкаран в иранском Куме. Обложка © Farsnews.ir
В священном для шиитов иранском городе Кум подняли красный "флаг мести" над мечетью Джамкаран. Об этом сообщили местные СМИ.
В прошлый раз этот флаг поднимали в 2020 году, когда был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) Касем Сулеймани. В шиитской традиции это символ несправедливо пролитой крови и призыв отомстить. Флаг сняли после нападения на американские базы в Ираке.
Напомним, в Иране 3 января прогремели взрывы у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Погибло более 100 человек. Местные власти назвали произошедшее терактом и обещали отомстить всем причастным. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным пострадавших, отметив, что Москва решительно осуждает терроризм и убийства мирных жителей. Накануне ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в Кермане. Террористы утверждают, что двое их сторонников подорвали себя в толпе.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.