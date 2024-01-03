Число жертв взрывов в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, возросло до 73

Число погибших при взрывах у кладбища в иранском городе Керман возросло до 73 человек, ещё около 170 были ранены. Там похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Сегодня в честь годовщины его гибели в этом месте собралось множество паломников для участия в памятном мероприятии. Об этом пишет государственное агентство IRNA со ссылкой на экстренные службы страны.

"На текущий момент в результате теракта в Кермане погибло 73 человека и пострадало 170 человек", — сказано в публикации.