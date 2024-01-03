Число жертв взрывов в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, возросло до 73
Число погибших при взрывах у кладбища в иранском городе Керман возросло до 73 человек, ещё около 170 были ранены. Там похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Сегодня в честь годовщины его гибели в этом месте собралось множество паломников для участия в памятном мероприятии. Об этом пишет государственное агентство IRNA со ссылкой на экстренные службы страны.
"На текущий момент в результате теракта в Кермане погибло 73 человека и пострадало 170 человек", — сказано в публикации.
Местные власти заявили, что взрывы являются терактом. По данным СМИ, первый из них прогремел на расстоянии 700 метров от места захоронения генерала КСИР, а второй — в километре от него и находился за пределами маршрута паломников и контрольных ворот. Сотрудники экстренных служб прибыли к месту трагедии. Предварительно, два взрывных устройства были заложены в сумках, оставленных недалеко от входа на кладбище, их привели в действие дистанционно.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Иране десятки человек погибли при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани. Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.