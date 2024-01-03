В Иране десятки человек погибли при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани
В Иране у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, прогремели взрывы
Минимум 20 человек погибли от взрывов у кладбища в городе Керман в Иране, где проходила церемония в честь похороненного там экс-командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. О происшествии сообщил руководитель Центра срочной медицинской помощи города Амин Сабри. Кадры случившегося опубликованы в социальных сетях.
На кладбище в иранском Кермане, где похоронен генерал Сулеймани, прогремели взрывы. Видео © X / Al Mayadeen English
"У нас как минимум 20 смертей в результате двух взрывов", — сказал Сабри.
Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.