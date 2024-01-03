В Иране десятки человек погибли при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани

Минимум 20 человек погибли от взрывов у кладбища в городе Керман в Иране, где проходила церемония в честь похороненного там экс-командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. О происшествии сообщил руководитель Центра срочной медицинской помощи города Амин Сабри. Кадры случившегося опубликованы в социальных сетях.