Регион

Уведомления отключены

3 января, 16:57

Путин выразил соболезнования властям Ирана в связи с терактом в Кермане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", указано в телеграмме главы государства, направленной верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших во время взрывов, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Путин дополнил, что Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за бескомпромиссную борьбу с ним.

Вместе с тем в Иране объявили 4 января днём траура по погибшим в результате теракта. Президент Ирана Эбрахим Раиси также выразил соболезнования семьям погибших и призвал всех должностных лиц немедленно оказать необходимую помощь пострадавшим. Он заверил, что "исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны".

На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, погибло минимум четыре человека
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС, погибло минимум четыре человека

Ранее Лайф писал, что в Иране уже свыше 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани. Местные власти назвали произошедшее терактом. Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Иран
  • Путин
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров