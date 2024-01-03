Путин выразил соболезнования властям Ирана в связи с терактом в Кермане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", — указано в телеграмме главы государства, направленной верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.
Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших во время взрывов, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Путин дополнил, что Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за бескомпромиссную борьбу с ним.
Вместе с тем в Иране объявили 4 января днём траура по погибшим в результате теракта. Президент Ирана Эбрахим Раиси также выразил соболезнования семьям погибших и призвал всех должностных лиц немедленно оказать необходимую помощь пострадавшим. Он заверил, что "исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны".
Ранее Лайф писал, что в Иране уже свыше 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани. Местные власти назвали произошедшее терактом. Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.
ТАСС / Zuma