Путин выразил соболезнования властям Ирана в связи с терактом в Кермане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", — указано в телеграмме главы государства, направленной верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших во время взрывов, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Путин дополнил, что Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за бескомпромиссную борьбу с ним.