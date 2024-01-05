В Иране поймали причастных к взрывам у могилы Сулеймани, унёсшим жизни 100 человек
Глава МВД Ирана Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане
Место теракта в иранском Кермане. Обложка © ТАСС / Zuma
Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании нескольких лиц, причастных к организации теракта у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Об этом информирует иранское агентство IRNA.
"Разведывательные службы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена", — сказал Вахиди в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф писал, что в Иране уже свыше 100 человек погибло при взрывах, прогремевших 3 января у кладбища, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, убитый в январе 2020 года американскими спецслужбами. Местные власти назвали произошедшее терактом и обещали отомстить всем причастным. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным пострадавших, отметив, что Москва решительно осуждает терроризм и убийства мирных жителей. Накануне ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в Кермане. Террористы утверждают, что двое их сторонников подорвали себя в толпе.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.