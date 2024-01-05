В Иране поймали причастных к взрывам у могилы Сулеймани, унёсшим жизни 100 человек

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании нескольких лиц, причастных к организации теракта у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Об этом информирует иранское агентство IRNA.

"Разведывательные службы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена", — сказал Вахиди в разговоре с журналистами.