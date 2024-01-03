В Госдепе заявили, что США не имеют отношения к взрывам в Иране
США непричастны к теракту у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. С таким заявлением в рамках регулярного брифинга для журналистов выступил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Комментируя соответствующие события, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства сообщил, что Белый дом пристально отслеживает поступающие из Ирана сведения. В то же время он подчеркнул, что у американцев нет независимой информации по этому поводу.
"Пока ещё слишком рано говорить о том, что могло послужить их причиной, но я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что Соединённые Штаты непричастны к этому", — заявил дипломат.
Миллер также прокомментировал сообщения о том, что Израиль мог быть причастен к этому теракту. По его словам, у Вашингтона нет никаких оснований считать, что Тель-Авив каким-либо образом участвовал в этом.
Напомним, в результате взрывов в Иране у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, случившихся 3 января, погибло уже более 100 человек. Местные власти назвали произошедшее терактом.
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