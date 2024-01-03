В Иране 103 человека погибли при взрывах у кладбища, где похоронен Сулеймани
Число жертв при страшных взрывах у кладбища в Иране достигло 103. Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu
Число погибших в результате взрывов рядом с кладбищем в городе Кермане на юге-востоке Ирана, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, выросло уже до 103 человек. Об этом сообщает местное агентство Young Journalists Club (YJC) со ссылкой на экстренные службы республики.
Число жертв при страшных взрывах у кладбища в Иране достигло 103. Видео © X / PPQSI_
"Начальник службы экстренной помощи Кермана заявил, что после смерти ряда пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к [кладбищу] Гользар-е Шахада сегодня вечером число погибших увеличилось до 103 человек", — указано в сообщении.
По информации экстренных служб, пострадали минимум 141 человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Иране десятки человек погибли при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани. Местные власти назвали произошедшее терактом. Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были совершены ещё в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.