В Иране 103 человека погибли при взрывах у кладбища, где похоронен Сулеймани

Число погибших в результате взрывов рядом с кладбищем в городе Кермане на юге-востоке Ирана, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, выросло уже до 103 человек. Об этом сообщает местное агентство Young Journalists Club (YJC) со ссылкой на экстренные службы республики.

Число жертв при страшных взрывах у кладбища в Иране достигло 103. Видео © X / PPQSI_

"Начальник службы экстренной помощи Кермана заявил, что после смерти ряда пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к [кладбищу] Гользар-е Шахада сегодня вечером число погибших увеличилось до 103 человек", — указано в сообщении.