КСИР взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль
КСИР сообщил об уничтожении баз антииранских группировок в иракском Эрбиле
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удар по иракскому городу Эрбиль. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
"Корпус стражей Исламской революции объявил в заявлении об уничтожении шпионской штаб-квартиры и ударе по антииранским террористическим группировкам в регионе с помощью баллистических ракет", — сказано в материале.
Ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране, сказано в заявлении КСИР.
По информации телеканала ABC, атакам КСИР подверглись восемь объектов у американского консульства в Эрбиле. Пострадал ли городской аэропорт, не уточняется, однако известно, что возле него было сбито три беспилотника. Информации о жертвах и раненых нет.
Напомним, что ранее несколько мощных взрывов раздалось в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. К данной воздушной гавани примыкает военная база "Харир", которая используется силами международной коалиции во главе с Америкой.
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