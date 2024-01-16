"Безрассудные и неточные": В Белом доме отреагировали на удары КСИР по Ираку
Белый дом назвал "безрассудными" удары КСИР по Эрбилю в Ираке
Власти Соединённых Штатов назвали удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по расположенному на севере Ирака городу Эрбиль "безрассудными и неточными". Как говорится в соответствующем заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в результате случившегося никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал.
"Мы продолжим оценивать ситуацию, но первичная оценка заключается в том, что это была безрассудная и неточная серия ударов", — заявила руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности США.
По её словам, Вашингтон поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака. Уотсон подчеркнула, что американские представители находятся в тесном контакте как с чиновниками этой ближневосточной страны, так и с должностными лицами Иракского Курдистана — автономного региона в Ираке, по которому был совершён удар. В то же время она сообщила, что в результате атаки Ирана ни один американец или американский объект не пострадал.
Напомним, что ранее Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удар по иракскому городу Эрбиль. Ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране.
Unsplash / Suzy Brooks