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16 января, 03:26

"Безрассудные и неточные": В Белом доме отреагировали на удары КСИР по Ираку

Белый дом назвал "безрассудными" удары КСИР по Эрбилю в Ираке

Власти Соединённых Штатов назвали удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по расположенному на севере Ирака городу Эрбиль "безрассудными и неточными". Как говорится в соответствующем заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в результате случившегося никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал.

"Мы продолжим оценивать ситуацию, но первичная оценка заключается в том, что это была безрассудная и неточная серия ударов", — заявила руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности США.

По её словам, Вашингтон поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака. Уотсон подчеркнула, что американские представители находятся в тесном контакте как с чиновниками этой ближневосточной страны, так и с должностными лицами Иракского Курдистана — автономного региона в Ираке, по которому был совершён удар. В то же время она сообщила, что в результате атаки Ирана ни один американец или американский объект не пострадал.

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Напомним, что ранее Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удар по иракскому городу Эрбиль. Ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране.

Обложка ©

Unsplash / Suzy Brooks

Алексей Соловьёв
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