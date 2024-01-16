"Безрассудные и неточные": В Белом доме отреагировали на удары КСИР по Ираку

Власти Соединённых Штатов назвали удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по расположенному на севере Ирака городу Эрбиль "безрассудными и неточными". Как говорится в соответствующем заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в результате случившегося никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал.

"Мы продолжим оценивать ситуацию, но первичная оценка заключается в том, что это была безрассудная и неточная серия ударов", — заявила руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности США.

По её словам, Вашингтон поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака. Уотсон подчеркнула, что американские представители находятся в тесном контакте как с чиновниками этой ближневосточной страны, так и с должностными лицами Иракского Курдистана — автономного региона в Ираке, по которому был совершён удар. В то же время она сообщила, что в результате атаки Ирана ни один американец или американский объект не пострадал.