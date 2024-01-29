Сговор для эскалации: В Иране отвергли все обвинения в атаке на базу США
В МИД Ирана назвали необоснованными обвинения в причастности к атаке базы США
Обвинения в причастности Тегерана к атаке беспилотника на военную базу США на границе Иордании и Сирии необоснованны, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи.
"Повторение необоснованных обвинений в адрес Ирана является сговором тех, кто заинтересован в повторном втягивании США в конфликт в регионе и в дальнейшей его эскалации, чтобы скрыть свои внутренние проблемы", — отметил Чафи.
Он добавил, что Иран не вмешивается в деятельность региональных групп сопротивления в вопросах защиты палестинцев и самих себя от внешней агрессии и оккупации, а также внимательно наблюдает за развитием ситуации в регионе. Ответственность за последствия, которые повлекут необоснованные упрёки в адрес Тегерана, ляжет на тех, кто их озвучивает, подытожил иранский дипломат.
Напомним, о том, что при атаке беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, стало известно 28 января. Инцидент произошёл на севере страны недалеко от границы с Сирией. Уточняется, что не менее 20 американских военных получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на базу на лояльные Ирану группировки.