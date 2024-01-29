Сенатор Грэм призвал Вашингтон ударить по Ирану в ответ на обстрел базы США
Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / WILL OLIVER / EPA
В США отреагировали на недавнее нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, в результате которого погибли трое военных. Как говорится в обнародованном заявлении сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма, Вашингтон после случившегося обязан нанести удар по территории Ирана.
Конгрессмен подчеркнул, что администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена может уничтожить иранские прокси-силы в регионе, однако это не сдержит агрессию Тегерана. В целях её сдерживания законотворец призвал администрацию США нанести удары по объектам, находящимся на территории Исламской Республики.
Как считает сенатор, иранские власти понимают только язык силы. По его словам, нападения на военные базы Соединённых Штатов в регионе будут продолжаться, пока Иран не заплатит цену собственной инфраструктурой и военнослужащими.
"Усилия главы Пентагона Ллойда Остина в контексте сдерживания агрессии против наших сил в регионе потерпели ужасный провал", — заключил Грэм.
Ранее Центральное командование США заявило, что атака дрона на американскую базу произошла на северо-востоке Иордании. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил по этому поводу, что за нападением стоят некие проиранские группировки, которые Вашингтон обещал покарать. По последним данным, число раненых американских военных при атаке беспилотника на базу США превысило 30 человек, а до этого также сообщалось о трёх убитых.