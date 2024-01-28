В США уточнили число раненых военных при атаке на американскую базу в Иордании

Более 30 военных США ранены при атаке беспилотника на американскую базу на северо-востоке Иордании. Такие цифры привёл телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их информации, количество раненых будет расти, за медицинской помощью обращается всё больше военных. Основная часть из них получила черепно-мозговые травмы.