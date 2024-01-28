В США уточнили число раненых военных при атаке на американскую базу в Иордании
CNN: Свыше 30 американских военных ранены при атаке на базу США в Иордании
Более 30 военных США ранены при атаке беспилотника на американскую базу на северо-востоке Иордании. Такие цифры привёл телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
По их информации, количество раненых будет расти, за медицинской помощью обращается всё больше военных. Основная часть из них получила черепно-мозговые травмы.
Ранее Центральное командование США заявило, что атака дрона на американскую базу произошла на северо-востоке Иордании. Изначально сообщалось о двадцати пострадавших и трёх погибших. Президент Штатов Джо Байден уже назвал виновных. По его словам, за нападением стоят некие проиранские группировки, которые Вашингтон обещал покарать. Позже министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Королевства Иордания Муханнад Мубайдин опроверг заявление США о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. Он уточнил, что военные погибли при атаке беспилотника не в Иордании, а в Сирии.
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