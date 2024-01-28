США перепутали страну, где погибли их военные

Американские военные погибли при атаке беспилотника не в Иордании, а в Сирии. Об этом заявил министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Королевства Иордания Муханнад Мубайдин.

"Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. <...> Нападение произошло на базу Эт-Танф в Сирии", — сказал он в эфире телеканала "Аль-Мамляка".

Ранее Центральное командование США сообщило, что атака дрона на американскую базу произошла на северо-востоке Иордании. Погибли трое военных, пострадали минимум 20. Президент Штатов Джо Байден уже назвал виновных. По его словам, за нападением стоят некие проиранские группировки, которых Вашингтон обещал покарать. По данным телеканала CNN, это первый случай гибели американских военных после того, как с начала обострения палестино-израильского конфликта участились атаки на базы США на Ближнем Востоке.