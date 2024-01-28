Байден пообещал отомстить за гибель американских военных в Иордании

Белый дом намерен привлечь к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на американскую военную базу на северо-востоке Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что в настоящее время американская сторона продолжает собирать информацию об атаке, произошедшей накануне. Однако Вашингтон уже знает, что за нападением стоят "радикальные вооружённые группировки, поддерживаемые Ираном и действующие в Сирии и Ираке".

"Не сомневайтесь — мы привлечём к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберём", — приводит пресс-служба Белого дома заявление Байдена.