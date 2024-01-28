Байден пообещал отомстить за гибель американских военных в Иордании
Байден: США привлекут к ответственности проиранские группы за атаку в Иордании
Белый дом намерен привлечь к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на американскую военную базу на северо-востоке Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Он подчеркнул, что в настоящее время американская сторона продолжает собирать информацию об атаке, произошедшей накануне. Однако Вашингтон уже знает, что за нападением стоят "радикальные вооружённые группировки, поддерживаемые Ираном и действующие в Сирии и Ираке".
"Не сомневайтесь — мы привлечём к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберём", — приводит пресс-служба Белого дома заявление Байдена.
Ранее Лайф сообщал, что трое американских военных погибли, не менее 20 пострадали в результате атаки беспилотника в Иордании. Власти США сразу же возложили ответственность за произошедшее на лояльные Ирану группировки.
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