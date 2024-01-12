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12 января, 18:15

Американская база Хараб Аль-Джир в Сирии подверглась атаке дронов

База США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии была атакована беспилотниками. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местный источник.

"Американская база Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии атакована БПЛА", говорится в сообщении. По информации источника, были слышны три взрыва, в небе виден столб дыма.

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Ранее Лайф писал о том, что 12 января США и Британия начали бомбить объекты хуситов в Йемене в рамках ранее анонсированной операции "Страж процветания". Американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.

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ТАСС / AP / Ammar Safarjalani

Юрий Лысенко
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