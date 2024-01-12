Американская база Хараб Аль-Джир в Сирии подверглась атаке дронов

База США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии была атакована беспилотниками. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местный источник.

"Американская база Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии атакована БПЛА", — говорится в сообщении. По информации источника, были слышны три взрыва, в небе виден столб дыма.