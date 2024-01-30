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30 января, 20:55

Пентагон отказал Киеву в новом оружии, сославшись на Конгресс

Пентагон: США не будут объявлять о новых пакетах военной помощи для Украины

Минобороны США не станет анонсировать новые поставки оружия на Украину, так как Конгресс не выделил на это средства. Об этом заявили в Пентагоне.

По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, Киев получит от Вашингтона лишь те образцы вооружения, которые были согласованы ранее. Они будут передаваться ВСУ по мере производства.

"Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы всё ещё ожидаем дополнительного финансирования от Конгресса", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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О прекращении военных поставок на Украину Белый дом объявил ещё 12 января, сославшись на нежелание Конгресса одобрять новые пакеты помощи. Имеющегося оружия ВСУ хватит лишь на ближайшие пару месяцев, считают в Вашингтоне.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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