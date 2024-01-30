Пентагон отказал Киеву в новом оружии, сославшись на Конгресс

Минобороны США не станет анонсировать новые поставки оружия на Украину, так как Конгресс не выделил на это средства. Об этом заявили в Пентагоне.

По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, Киев получит от Вашингтона лишь те образцы вооружения, которые были согласованы ранее. Они будут передаваться ВСУ по мере производства.