Пентагон отказал Киеву в новом оружии, сославшись на Конгресс
Пентагон: США не будут объявлять о новых пакетах военной помощи для Украины
Минобороны США не станет анонсировать новые поставки оружия на Украину, так как Конгресс не выделил на это средства. Об этом заявили в Пентагоне.
По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, Киев получит от Вашингтона лишь те образцы вооружения, которые были согласованы ранее. Они будут передаваться ВСУ по мере производства.
"Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы всё ещё ожидаем дополнительного финансирования от Конгресса", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
О прекращении военных поставок на Украину Белый дом объявил ещё 12 января, сославшись на нежелание Конгресса одобрять новые пакеты помощи. Имеющегося оружия ВСУ хватит лишь на ближайшие пару месяцев, считают в Вашингтоне.