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1 февраля, 06:53

"Ожидается указ": Стало известно, когда Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного

CNN: Зеленский может уволить главкома ВСУ Залужного в начале февраля

Увольнения главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного стоит ожидать в начале текущего месяца. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"К концу недели ожидается президентский указ", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, который ссылается на несколько источников, Залужный был вызван в офис Зеленского в понедельник, 29 января. На встрече главкому сообщили, что его увольняют. Залужному была предложена другая должность, от которой тот отказался.

Напомним, слухи об увольнении Залужного начали распространяться в СМИ с 29 января. Примечательно, что в тот же день в администрации Зеленского опровергли сообщения об увольнении. Журналисты сообщали, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения.

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president.gov.ua

Ян Поланин
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