"Ожидается указ": Стало известно, когда Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного
CNN: Зеленский может уволить главкома ВСУ Залужного в начале февраля
Увольнения главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного стоит ожидать в начале текущего месяца. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
"К концу недели ожидается президентский указ", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, который ссылается на несколько источников, Залужный был вызван в офис Зеленского в понедельник, 29 января. На встрече главкому сообщили, что его увольняют. Залужному была предложена другая должность, от которой тот отказался.
Напомним, слухи об увольнении Залужного начали распространяться в СМИ с 29 января. Примечательно, что в тот же день в администрации Зеленского опровергли сообщения об увольнении. Журналисты сообщали, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения.