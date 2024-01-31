Политолог сравнил главных кандидатов на место Залужного и сделал занятный для России вывод
Политолог Шлепченко объяснил, что значит для России "подковёрная грызня" в Киеве
Главнокомандующий Сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ, Gian Marco Benedetto
Новости об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и передаче власти начальнику ГУР Кириллу Буданов или главнокомандующему Сухопутных войск Александру Сырскому — "подковёрная грызня", заявил обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко. Он отметил, что русским лучше переключить внимание на более важный вопрос, чем этот.
"И каких-то данных для какого-то осмысленного анализа нет. Ну сказали они, что Сырский отказался заменить Залужного. Ну как это можно проанализировать? Как это можно проверить? Да никак. Это просто пересказ британских сплетен и так далее. А то, что в Киеве идёт грызня, — это видно. То, что будет попытка смены Залужного со стороны Зеленского, ну это тоже было предсказуемо. Как эта тактически борьба сейчас разворачивается — это знают только люди, которые непосредственно в неё вовлечены", — отметил эксперт.
По его мнению, России и русским следует освещать более важные вопросы, чем этот. Потому что объективно это никак не просматривается и принципиально ни к чему не приведёт. Он отметил, что даже если на место Залужного встанет кто-то ещё, Киев не прекратит воевать и обстреливать российские города.
Слухи об увольнении Залужного не утихают на Украине с 29 января. Западные СМИ узнали, что должность главкома предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но они отказались, вынудив Зеленского "простить" Залужного. Тем не менее СМИ сообщают, что Зеленский в любом случае добьётся отставки главкома ВСУ.