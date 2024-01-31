Политолог сравнил главных кандидатов на место Залужного и сделал занятный для России вывод

"И каких-то данных для какого-то осмысленного анализа нет. Ну сказали они, что Сырский отказался заменить Залужного. Ну как это можно проанализировать? Как это можно проверить? Да никак. Это просто пересказ британских сплетен и так далее. А то, что в Киеве идёт грызня, — это видно. То, что будет попытка смены Залужного со стороны Зеленского, ну это тоже было предсказуемо. Как эта тактически борьба сейчас разворачивается — это знают только люди, которые непосредственно в неё вовлечены", — отметил эксперт.