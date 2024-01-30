Financial Times узнала детали тайного ультиматума Залужному от Зеленского
Financial Times: Зеленский неминуемо отправит в отставку главкома ВСУ Залужного
Владимир Зеленский и Валерий Залужноый. Обложка © Офис Президента Украины
Владимир Зеленский в любом случае добьётся отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, слухи об увольнении которого появились накануне вечером. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой сразу на несколько информированных источников.
Инсайдеры утверждают, что Зеленский предлагал главкому новую должность, но тот ответил отказом. В итоге он предупредил Залужного, что он так или иначе будет снят со своего поста, независимо от того, согласится ли он перейти на новую должность или нет.
"Четыре человека, знающие ситуацию, рассказали, что в офисе Зеленского уже принято решение об увольнении Залужного. Остаётся лишь выяснить, по мнению всех четырёх, каковы сроки ухода главкома, примет ли он новую роль и кто заменит его на посту", — рассказывает издание.
Ранее экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это заявление. В свою очередь Пётр Порошенко отметил, что снятие главкома стало бы фатальным ударом по народному единству, поскольку Залужный олицетворяет Армию Украины.