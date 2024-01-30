Financial Times узнала детали тайного ультиматума Залужному от Зеленского

Владимир Зеленский в любом случае добьётся отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, слухи об увольнении которого появились накануне вечером. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой сразу на несколько информированных источников.

Инсайдеры утверждают, что Зеленский предлагал главкому новую должность, но тот ответил отказом. В итоге он предупредил Залужного, что он так или иначе будет снят со своего поста, независимо от того, согласится ли он перейти на новую должность или нет.