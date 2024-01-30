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30 января, 14:37

Чехарда с "отставкой" Залужного оказалась симптомом "внутриполитического раздрая" в США

Политолог Ярошенко: Зеленский и Залужный стали заложниками американских игр

Фото © Telegram / Главнокомандующий ВСУ

Фото © Telegram / Главнокомандующий ВСУ

Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным стал результатом противостояния политических сил, у которых разный взгляд на конфликт с Россией. Таким мнением поделился политолог Алексей Ярошенко. По его словам, есть так называемая группа Байдена, выступающая за продолжение военных действий любой ценой, которая не считает количество погибших на фронте. Залужного в этом смысле можно назвать ставленником американских "ястребов".

Зеленскому предрекли неприятности от США из-за скандала с "увольнением" Залужного
Зеленскому предрекли неприятности от США из-за скандала с "увольнением" Залужного

Вот только внутри самих США, отмечает эксперт, тоже "идёт раздрай" между кланом Байдена и противостоящими ему людьми. Соответственно, те силы, которые поддерживают Залужного, не поддерживают Зеленского.

"Они сами не могут определиться, что делать с конфликтом. Некоторые хотят переговоров, но это точно не клан Джо Байдена. Ведь тогда ему нужно будет объяснять, почему всё происходило, зачем нужна финансовая помощь, зачем пугали глобальной войной с Россией", рассуждает собеседник телеканала "360".

Зеленский в этой ситуации, по словам политолога, буквально загнан в угол: если он заговорит о мирных переговорах, то "его проклянут", а если он продолжит конфликт, "всё только усугубится".

Военный эксперт рассказал о значении отставки Залужного для России
Военный эксперт рассказал о значении отставки Залужного для России

Ранее экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это заявление. Подтверждения информации об увольнении главкома ВСУ по-прежнему нет.

Марина Калегина
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