Чехарда с "отставкой" Залужного оказалась симптомом "внутриполитического раздрая" в США

Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным стал результатом противостояния политических сил, у которых разный взгляд на конфликт с Россией. Таким мнением поделился политолог Алексей Ярошенко. По его словам, есть так называемая группа Байдена, выступающая за продолжение военных действий любой ценой, которая не считает количество погибших на фронте. Залужного в этом смысле можно назвать ставленником американских "ястребов".

Вот только внутри самих США, отмечает эксперт, тоже "идёт раздрай" между кланом Байдена и противостоящими ему людьми. Соответственно, те силы, которые поддерживают Залужного, не поддерживают Зеленского.

"Они сами не могут определиться, что делать с конфликтом. Некоторые хотят переговоров, но это точно не клан Джо Байдена. Ведь тогда ему нужно будет объяснять, почему всё происходило, зачем нужна финансовая помощь, зачем пугали глобальной войной с Россией", — рассуждает собеседник телеканала "360".

Зеленский в этой ситуации, по словам политолога, буквально загнан в угол: если он заговорит о мирных переговорах, то "его проклянут", а если он продолжит конфликт, "всё только усугубится".