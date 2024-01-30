Военный эксперт рассказал о значении отставки Залужного для России

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что вероятное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ не окажет никакого значительного влияния на Россию, поскольку формат ведения боевых действий от этого не изменится. Таким мнением эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

"Меняется не сам Залужный, меняется хозяин. Залужный — ставленник американцев, а Зеленский теперь хочет поставить другого специалиста, разведчика Кирилла Буданова, который находится под влиянием англичан. Для России это не значит ничего", — объяснил Матвийчук.

Эксперт отметил, что Залужный как военный гораздо более грамотен, чем Буданов. Следовательно, новый военачальник не сможет в силу своих знаний и опыта привнести какие-то изменения в ситуацию, сложившуюся на фронте.