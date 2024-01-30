Военный эксперт рассказал о значении отставки Залужного для России
Полковник Матвийчук: Меняется не Залужный, а главный спонсор киевского режима
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что вероятное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ не окажет никакого значительного влияния на Россию, поскольку формат ведения боевых действий от этого не изменится. Таким мнением эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".
"Меняется не сам Залужный, меняется хозяин. Залужный — ставленник американцев, а Зеленский теперь хочет поставить другого специалиста, разведчика Кирилла Буданова, который находится под влиянием англичан. Для России это не значит ничего", — объяснил Матвийчук.
Эксперт отметил, что Залужный как военный гораздо более грамотен, чем Буданов. Следовательно, новый военачальник не сможет в силу своих знаний и опыта привнести какие-то изменения в ситуацию, сложившуюся на фронте.
Матвийчук добавил, что такая рокировка связана с тем, что в США, чьим ставленником является Залужный, сейчас хватает своих внутренних проблем с выборами и выделением денежных средств Украине. Поэтому Великобритании пришлось ставить свою фигуру на место главкома ВСУ.
Ранее экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это заявление. Подтверждения информации об увольнении главкома ВСУ по-прежнему нет. В свою очередь Пётр Порошенко отметил, что это стало бы фатальным ударом по народному единству, поскольку Залужный олицетворяет Армию Украины.