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30 января, 13:47

Военный эксперт рассказал о значении отставки Залужного для России

Полковник Матвийчук: Меняется не Залужный, а главный спонсор киевского режима

Фото © Telegram / Главнокомандующий ВСУ

Фото © Telegram / Главнокомандующий ВСУ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что вероятное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ не окажет никакого значительного влияния на Россию, поскольку формат ведения боевых действий от этого не изменится. Таким мнением эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

"Меняется не сам Залужный, меняется хозяин. Залужный — ставленник американцев, а Зеленский теперь хочет поставить другого специалиста, разведчика Кирилла Буданова, который находится под влиянием англичан. Для России это не значит ничего", объяснил Матвийчук.

Эксперт отметил, что Залужный как военный гораздо более грамотен, чем Буданов. Следовательно, новый военачальник не сможет в силу своих знаний и опыта привнести какие-то изменения в ситуацию, сложившуюся на фронте.

Матвийчук добавил, что такая рокировка связана с тем, что в США, чьим ставленником является Залужный, сейчас хватает своих внутренних проблем с выборами и выделением денежных средств Украине. Поэтому Великобритании пришлось ставить свою фигуру на место главкома ВСУ.

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Ранее экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это заявление. Подтверждения информации об увольнении главкома ВСУ по-прежнему нет. В свою очередь Пётр Порошенко отметил, что это стало бы фатальным ударом по народному единству, поскольку Залужный олицетворяет Армию Украины.

Александр Рыбаков
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