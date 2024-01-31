Не хотят быть козлами отпущения: В отказе Сырского и Буданова занять кресло Залужного разглядели голый прагматизм

Главнокомандующий сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов отказались от должности главкома ВСУ, потому что поняли, что не хотят отправиться на политическое дно вместе с Владимиром Зеленским. Об этом радио Sputnik заявил политолог Юрий Кот.

"Буквально через полтора-два месяца Зеленский будет "никто, и звать никак", он будет нелегитимен. Американцы, покровительствуя Залужному, будут включать свои рычаги, чтобы сделать своего ставленника фигурой номер один на Украине. Такого авторитета, как у Залужного, в ВСУ нет и не будет ни у Сырского, ни у Буданова", — пояснил эксперт.

Также политолог добавил, что к Кириллу Буданову не испытывают особых симпатий в народе из-за провокаций, которые он устраивал на территории России, поскольку ВС РФ жёстко реагируют на все диверсии, создавая массу проблем для ВСУ.