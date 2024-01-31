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31 января, 11:46

Не хотят быть козлами отпущения: В отказе Сырского и Буданова занять кресло Залужного разглядели голый прагматизм

Политолог Кот: Сырский и Буданов отказались становиться "козлами отпущения"

Главнокомандующий сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ, Gian Marco Benedetto

Главнокомандующий сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ, Gian Marco Benedetto

Главнокомандующий сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов отказались от должности главкома ВСУ, потому что поняли, что не хотят отправиться на политическое дно вместе с Владимиром Зеленским. Об этом радио Sputnik заявил политолог Юрий Кот.

"Буквально через полтора-два месяца Зеленский будет "никто, и звать никак", он будет нелегитимен. Американцы, покровительствуя Залужному, будут включать свои рычаги, чтобы сделать своего ставленника фигурой номер один на Украине. Такого авторитета, как у Залужного, в ВСУ нет и не будет ни у Сырского, ни у Буданова", — пояснил эксперт.

Также политолог добавил, что к Кириллу Буданову не испытывают особых симпатий в народе из-за провокаций, которые он устраивал на территории России, поскольку ВС РФ жёстко реагируют на все диверсии, создавая массу проблем для ВСУ.

Юрий Кот считает, что Сырский и Буданов замечательно чувствуют себя в нынешних условиях. Они могут "грабить, решать свои вопросы", а все провалы связывать с Зеленским. А становиться козлами отпущения они не хотят. Таким образом, поддержка населением Зеленского стремительно падает, в то время как Залужный набирает авторитет, умело пользуясь ошибками главы киевского режима.

От каких событий Зеленский отвлекает Украину отставкой Залужного
От каких событий Зеленский отвлекает Украину отставкой Залужного

Слухи об увольнении Залужного не утихают на Украине с 29 января. Западные СМИ узнали, что должность главкома предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но они отказались, вынудив Зеленского "простить" Залужного. Тем не менее СМИ сообщают, что Зеленский в любом случае добьётся отставки главкома ВСУ.

Владимир Озеров
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