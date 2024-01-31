Не хотят быть козлами отпущения: В отказе Сырского и Буданова занять кресло Залужного разглядели голый прагматизм
Политолог Кот: Сырский и Буданов отказались становиться "козлами отпущения"
Главнокомандующий сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ, Gian Marco Benedetto
Главнокомандующий сухопутных войск Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов отказались от должности главкома ВСУ, потому что поняли, что не хотят отправиться на политическое дно вместе с Владимиром Зеленским. Об этом радио Sputnik заявил политолог Юрий Кот.
"Буквально через полтора-два месяца Зеленский будет "никто, и звать никак", он будет нелегитимен. Американцы, покровительствуя Залужному, будут включать свои рычаги, чтобы сделать своего ставленника фигурой номер один на Украине. Такого авторитета, как у Залужного, в ВСУ нет и не будет ни у Сырского, ни у Буданова", — пояснил эксперт.
Также политолог добавил, что к Кириллу Буданову не испытывают особых симпатий в народе из-за провокаций, которые он устраивал на территории России, поскольку ВС РФ жёстко реагируют на все диверсии, создавая массу проблем для ВСУ.
Юрий Кот считает, что Сырский и Буданов замечательно чувствуют себя в нынешних условиях. Они могут "грабить, решать свои вопросы", а все провалы связывать с Зеленским. А становиться козлами отпущения они не хотят. Таким образом, поддержка населением Зеленского стремительно падает, в то время как Залужный набирает авторитет, умело пользуясь ошибками главы киевского режима.
Слухи об увольнении Залужного не утихают на Украине с 29 января. Западные СМИ узнали, что должность главкома предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но они отказались, вынудив Зеленского "простить" Залужного. Тем не менее СМИ сообщают, что Зеленский в любом случае добьётся отставки главкома ВСУ.