Политолог раскрыл, с какой миссией Вашингтон отправил Нуланд в Киев
Политолог Коровин: Нуланд прибыла в Киев, чтобы сохранить проамериканский режим
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы сохранить на Украине либеральный проамериканский режим. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
"Её визит связан в первую очередь с тем, чтобы сохранить на Украине либеральный проамериканский режим вне зависимости от цены и последствий, потому как существует угроза, что либералы, которых называют в США демократами, потеряют власть в самих США — она перейдёт к республиканцам, то есть к реалистам", — сказал Коровин.
Эксперт добавил, что для американских реалистов политический режим не имеет значения, так как для них в первую очередь важны экономические интересы государства и безопасность. Соответственно, Украина для них не представляет ценности, так как она ведёт США к потерям.
"Если в США придут реалисты к власти, то, возможно, что и на Украине режим сменится на реалистский. То есть интересы Украины для них будут выше, чем интересы установления либеральной демократии. А с реалисткой точки зрения нет смысла продолжать [конфликт] с Россией, потому что это приводит Украину к экономическому краху и вообще к разрушению её как государства, что сопровождается колоссальными человеческими потерями", — заметил политолог.
По его словам, либералы ради сохранения проамериканского режима могут пожертвовать чем угодно. Они хотят продолжать боевые действия до тех пор, пока Украина не станет частью западного мира и не войдёт в структуру Евросоюза и НАТО.
"Вот перед этим выбором стоит сегодня не только сама Украина, но и США. Задача Нуланд — убедить украинские элиты продолжать либеральный, прозападный, проамериканский курс и тем самым добавить козырей демократам в их внутриамериканской борьбе за сохранение власти", — заключил собеседник Лайфа.
О том, что Нуланд прибыла с визитом в Киев, ранее сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По её словам, поездка сотрудницы Госдепа должна подчеркнуть преданность Вашингтона "победе Украины". Напомним, что широко известна Нуланд стала во время Евромайдана. 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди тех, не поддерживающих Евромайдан.
ТАСС / AP / Susan Walsh