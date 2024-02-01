Политолог раскрыл, с какой миссией Вашингтон отправил Нуланд в Киев

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы сохранить на Украине либеральный проамериканский режим. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Её визит связан в первую очередь с тем, чтобы сохранить на Украине либеральный проамериканский режим вне зависимости от цены и последствий, потому как существует угроза, что либералы, которых называют в США демократами, потеряют власть в самих США — она перейдёт к республиканцам, то есть к реалистам", — сказал Коровин.

Эксперт добавил, что для американских реалистов политический режим не имеет значения, так как для них в первую очередь важны экономические интересы государства и безопасность. Соответственно, Украина для них не представляет ценности, так как она ведёт США к потерям.

"Если в США придут реалисты к власти, то, возможно, что и на Украине режим сменится на реалистский. То есть интересы Украины для них будут выше, чем интересы установления либеральной демократии. А с реалисткой точки зрения нет смысла продолжать [конфликт] с Россией, потому что это приводит Украину к экономическому краху и вообще к разрушению её как государства, что сопровождается колоссальными человеческими потерями", — заметил политолог.

По его словам, либералы ради сохранения проамериканского режима могут пожертвовать чем угодно. Они хотят продолжать боевые действия до тех пор, пока Украина не станет частью западного мира и не войдёт в структуру Евросоюза и НАТО.

"Вот перед этим выбором стоит сегодня не только сама Украина, но и США. Задача Нуланд — убедить украинские элиты продолжать либеральный, прозападный, проамериканский курс и тем самым добавить козырей демократам в их внутриамериканской борьбе за сохранение власти", — заключил собеседник Лайфа.