Песков: США будут пытаться переложить финансовое бремя поддержки Киева на ЕС

США будут пытаться переложить финансовое бремя поддержки Украины на Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодняшний саммит ЕС, где как раз будет обсуждаться помощь Киеву.

"Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков. Будем наблюдать за процессом принятия решений", — сказал представитель Кремля.

Он также считает, что европейские власти будут продолжать "потуги по демонизации России, по созданию образа врага", чтобы выбить дополнительные деньги из своих налогоплательщиков.