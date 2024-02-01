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1 февраля, 07:53

"Безумие": Во Франции возмутились идеей использования сбережений граждан для помощи Украине

Политик Филиппо счёл безумием изъятие сбережений французов для помощи Киеву

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети X.

"В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины", подчеркнул Филиппо.

Политик счёл эту идею безумной, так как она предполагает финансирование французами Владимира Зеленского, а также блока НАТО. По словам Филиппо, посягать на личные средства граждан недопустимо. Кроме того, лидер "Патриотов" призвал заключить мир с Россией, как можно скорее.

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А ранее Филиппо раскритиковал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах направить Киеву ещё 50 миллиардов евро. Политик назвал эту идею безумием, ведь такие баснословные деньги можно направить на развитие своей страны.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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