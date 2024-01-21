"Что за безумие": Во Франции взбесились из-за плана фон дер Ляйен выделить Киеву ещё €50 млрд
Политик Филиппо назвал безумием план ЕС по выделению €50 млрд для Киева
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о планах направить Киеву ещё 50 миллиардов евро. Политик назвал эту идею безумием, ведь такие баснословные деньги можно направить на развитие собственной страны.
"Что за безумие! Это означает, что десять миллиардов будут выделены Парижем. Это эквивалент пятидесяти новых больниц во Франции, например", — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Он подчеркнул, что никто не наделял главу ЕК возможностью тратить средства европейских налогоплательщиков. Также политик недоумевает из-за того, что ни один из французских депутатов Европарламента ещё не проголосовал против очередного пакета помощи Незалежной.
Как сообщал Лайф, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву 50 миллиардов евро военной помощи. Позже стало известно, что теперь Брюссель думает, как помочь Украине в обход Будапешта. В частности, 1 февраля состоится саммит ЕС по этой теме. Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, на нём европейские страны постараются "убедить Венгрию" изменить своё решение.
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