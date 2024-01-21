"Что за безумие": Во Франции взбесились из-за плана фон дер Ляйен выделить Киеву ещё €50 млрд

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о планах направить Киеву ещё 50 миллиардов евро. Политик назвал эту идею безумием, ведь такие баснословные деньги можно направить на развитие собственной страны.

"Что за безумие! Это означает, что десять миллиардов будут выделены Парижем. Это эквивалент пятидесяти новых больниц во Франции, например", — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).