Глава Евросовета объявил дату саммита о выделении €50 млрд Киеву
Шарль Мишель: Экстренный саммит ЕС по финансовой помощи Киеву пройдёт 1 февраля
Экстренный саммит Европейского союза для одобрения корректировки многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с выделением помощи Киеву размером 50 миллиардов евро назначен на 1 февраля 2024 года. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдёт 1 февраля. Чтобы утвердить помощь Украине, нам нужно ещё немного времени, чтобы убедить Венгрию", — сообщил он.
Лидеры ЕС провалили обсуждение многолетнего бюджета и дополнительных взносов стран ЕС для формирования программы помощи Украине в 50 миллиардов евро до 2027 года на саммите 14–15 декабря. В итоге Мишель заявил, что новый саммит по этой теме пройдёт в начале 2024 года.
Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан не дал Киеву получить 50 миллиардов военной помощи. В соцсети он сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на прошедшем саммите Евросоюза в Брюсселе.
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