Глава Евросовета объявил дату саммита о выделении €50 млрд Киеву

Экстренный саммит Европейского союза для одобрения корректировки многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с выделением помощи Киеву размером 50 миллиардов евро назначен на 1 февраля 2024 года. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдёт 1 февраля. Чтобы утвердить помощь Украине, нам нужно ещё немного времени, чтобы убедить Венгрию", — сообщил он.

Лидеры ЕС провалили обсуждение многолетнего бюджета и дополнительных взносов стран ЕС для формирования программы помощи Украине в 50 миллиардов евро до 2027 года на саммите 14–15 декабря. В итоге Мишель заявил, что новый саммит по этой теме пройдёт в начале 2024 года.