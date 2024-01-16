Орбан требует лишить Украину денег из бюджета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил финансировать Украину не из бюджета Евросоюза, а из отдельного фонда. По его словам, страна готова выплатить свою долю из собственных средств.

"Если мы хотим помочь Украине, в чём, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС... Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС", — сказал глава государства.