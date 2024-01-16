Орбан требует лишить Украину денег из бюджета ЕС
Орбан предложил финансировать Украину без вреда для бюджета Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил финансировать Украину не из бюджета Евросоюза, а из отдельного фонда. По его словам, страна готова выплатить свою долю из собственных средств.
"Если мы хотим помочь Украине, в чём, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС... Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС", — сказал глава государства.
Венгерский лидер считает, что 50 миллиардов сразу на четыре года нанесли бы серьёзный ущерб европейской экономике, тем более неизвестно, что будет по истечении этого срока. По словам Орбана, Будапешт готов, чтобы для каждой страны ЕС на основе её, к примеру, экономических показателей была рассчитана сумма, необходимая к выплате Украине.
Напомним, в декабре Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине 50 миллиардов евро военной помощи. Позднее выяснилось, что теперь Брюссель думает, как помочь Незалежной в обход мнения Будапешта.