Сийярто отказал Украине и марсианам в праве лишать Венгрию денег от ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕК обязана передать Будапешту положенные ей деньги вне зависимости "от Украины, положения Луны или марсиан". Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать сведения СМИ о согласии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить транш Киеву на 50 млрд евро на саммите ЕС 1 февраля в обмен на продление срока использования средств из фондов восстановления с 2026 до 2028 года.

"Я хотел бы попросить избегать базарной атмосферы. Речь не идёт о торге. Главное, давайте не смешивать дела, которые не имеют между собой ничего общего. Деньги из ЕС Венгрии положены независимо от Украины, положения Луны или марсиан. Эти средства надо выплатить Венгрии. У Еврокомиссии нет никакого правового основания удерживать их", — резко заметил Сийярто.

Главный дипломат Венгрии напомнил, что деньги из фондов сплочения и восстановления "не падают с неба", а распределяются исходя из вкладов граждан всех 27 стран ЕС, в том числе венгерских налогоплательщиков.