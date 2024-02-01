Антонов заявил о нежелании США добиться завершения конфликта на Украине
Отправка Вашингтоном на Украину снарядов GLSDB с бомбами показывает нежелание Белого дома добиться скорейшего завершения конфликта. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.
"Подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта", — считает дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале дипмиссии.
Антонов уверен, что это решение американских властей стало своеобразной реакций на осуществлённый Киевом теракт в отношении самолёта Ил-76 с военнопленными ВСУ из американского оружия — системы Patriot. Такие действия Вашингтона указывают на намерение "продлить агонию киевского режима".
Ранее президент РФ Владимир Путин привёл данные экспертизы, подтвердившей, что российский Ил-76 был сбит ракетой Patriot. По словам главы государства, Москва настаивает на международном расследовании трагедии. Глава СПЧ сообщил, что направил обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, однако во всемирной организации заявили, что ещё не получали письменного обращения Москвы.