Антонов заявил о нежелании США добиться завершения конфликта на Украине

Отправка Вашингтоном на Украину снарядов GLSDB с бомбами показывает нежелание Белого дома добиться скорейшего завершения конфликта. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

"Подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта", — считает дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале дипмиссии.