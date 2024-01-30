В Пентагоне не стали отрицать желание отправить Киеву реактивные снаряды с бомбами

США могут отправить Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые после запуска могут выбрасывать наводимые по GPS небольшие бомбы. Об этом пишет газета Politico.

Согласно информации источников издания, Пентагон успешно протестировал снаряды, дальность действия которых должна составлять около 144 километров, и может послать их Киеву уже в среду, 31 января.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не стал опровергать возможные поставки Киеву этих бомб, однако уточнил, что сейчас не готов говорить о сроках поставок. Напомним, о включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено в феврале прошлого года.