Регион

Уведомления отключены

29 января, 19:34

"Не поставляли и не будем": Венгрия разбила мечты Украины на оружие

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт не будет помогать Киеву оружием

Венгрия не станет оказывать Украине военную помощь в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. По словам дипломата, вместо этого Будапешт сосредоточится на гуманитарной поддержке соседнего государства и его жителей.

Тему поставок оружия глава МИД обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком на встрече в Ужгороде. Сийярто подчеркнул, что Венгрия готова помогать каждому попавшему в беду гражданину Незалежной, но о вооружении страны Киеву придётся забыть.

"Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого времени. Одновременно никогда ни разу не отказали гражданину Украины, когда просили о помощи. Каждому гражданину Украины, попавшему в беду, Венгрия готова помогать", заявил министр на пресс-конференции.

"Венгрия не поддастся шантажу!": В Будапеште отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины
"Венгрия не поддастся шантажу!": В Будапеште отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

Между тем в Венгрии уже заговорили о желании вернуть в свой состав Закарпатье в случае поражения ВСУ. Соответствующее заявление сделал ультраправый политик Ласло Тороцкаи.

Обложка ©

Flickr / Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров