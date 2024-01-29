"Не поставляли и не будем": Венгрия разбила мечты Украины на оружие

Венгрия не станет оказывать Украине военную помощь в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. По словам дипломата, вместо этого Будапешт сосредоточится на гуманитарной поддержке соседнего государства и его жителей.

Тему поставок оружия глава МИД обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком на встрече в Ужгороде. Сийярто подчеркнул, что Венгрия готова помогать каждому попавшему в беду гражданину Незалежной, но о вооружении страны Киеву придётся забыть.

"Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого времени. Одновременно никогда ни разу не отказали гражданину Украины, когда просили о помощи. Каждому гражданину Украины, попавшему в беду, Венгрия готова помогать", — заявил министр на пресс-конференции.