"Венгрия не поддастся шантажу!": В Будапеште отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины
Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на "шантаж" ЕС по вопросу Украины
В Венгрии прокомментировали появившуюся недавнюю публикацию Financial Times о планах Евросоюза оказать на неё экономическое давление и не выделять Будапешту причитающиеся ему из европейских фондов средства. Как заявил в социальных сетях венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его страна не поддастся на шантаж.
"Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чём уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления", — написал Бока.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Будапешт не связывает вопросы поддержки киевского режима с доступом к европейским фондам и не позволяет это сделать другим. В то же время он отметил, что Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах по вопросу Украины.
Ранее Лайф писал об этой публикации The Financial Times. В ней говорится, что Евросоюз разрабатывает специальный план, нацеленный на подрыв экономики Венгрии. Причиной тому послужил отказ Будапешта согласовывать новый пакет помощи Киеву. Напомним, что ещё более месяца назад глава венгерского кабмина Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине 50 миллиардов евро военной помощи.
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