"Венгрия не поддастся шантажу!": В Будапеште отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

В Венгрии прокомментировали появившуюся недавнюю публикацию Financial Times о планах Евросоюза оказать на неё экономическое давление и не выделять Будапешту причитающиеся ему из европейских фондов средства. Как заявил в социальных сетях венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его страна не поддастся на шантаж.

"Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чём уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления", — написал Бока.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Будапешт не связывает вопросы поддержки киевского режима с доступом к европейским фондам и не позволяет это сделать другим. В то же время он отметил, что Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах по вопросу Украины.