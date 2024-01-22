Глава МИД Венгрии назвал "старым военным психозом" выделение средств Украине

Предложение Евросоюза по ежегодному выделению пяти миллиардов евро для ВСУ является продолжением военного психоза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год — пока что — на пять миллиардов евро. Хотя год и новый, военный психоз старый", — написал политик в одной из социальных сетей.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что у вооружённого конфликта нет решения на поле боя, а его продолжение лишь увеличивает число жертв и уровень разрушений. Он удивился, что этого не понимают.