Глава МИД Венгрии назвал "старым военным психозом" выделение средств Украине
Сийярто назвал психозом идею выделять ВСУ по пять миллиардов евро в год
Предложение Евросоюза по ежегодному выделению пяти миллиардов евро для ВСУ является продолжением военного психоза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год — пока что — на пять миллиардов евро. Хотя год и новый, военный психоз старый", — написал политик в одной из социальных сетей.
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что у вооружённого конфликта нет решения на поле боя, а его продолжение лишь увеличивает число жертв и уровень разрушений. Он удивился, что этого не понимают.
Напомним, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о выделении Украине 50 миллиардов евро военной помощи. Позднее стало известно о желании Брюсселя продолжить поддерживать Киев в обход мнения Будапешта. По данным The Wall Street Journal, решение проблемы таки нашли: Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд и включить в него около шести с половиной миллиардов евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, после чего ежегодно выделять туда до пяти миллиардов евро.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK